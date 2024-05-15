كاتب صحفى: العالم بأكمله بات يعرف النظام الإسرائيلى الإجرامى فى الحرب على غزة

قال ياسر عبدالعزيز، الكاتب الصحفي، إن إسرائيل لم تنجح في عمليات التوطين حتى اليوم، والشعب الفلسطيني الباسل لن يترك أرضه للكيان الصهيوني مهما كلفه الأمر من خسائر.

رفض فكرة التهجير

وأكد الكاتب الصحفي ياسر عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن من أهم السبل التي تعيق الاعتراف بدولة فلسطين، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية شريك فيما يحدث في غزة.

وأضاف في حديثه، أن عمليات التوطين مستمرة، والكيان الصهيوني جعل غزة وكأنها مقبرة جماعية نتيجة استهداف المدنيين دون وجه حق لذلك.

الاعتراف بدولة فلسطين

وأشار إلى أن العالم بأكمله بات يعرف النظام الإسرائيلي الإجرامي في الحرب على غزة، حيث لعب الإعلام دورًا كبيرًا في نقل الحقائق لشعوب العالم، وبالتالي أصبح هناك تأييد شعبي عالمي كبير لصالح الدولة الفلسطينية.