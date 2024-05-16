عماد الدين حسين لـ"الشاهد": إسرائيل لا تقتنع بالمفاوضات إلا إذا سبقها قوة قهرية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، إن، عملية ٧ أكتوبر لا يمكن أن نلوم عليها الشعب الفلسطيني، ولكن كان يجب التفكير المسبق في النتائج التي سوف تترتب على هذه العملية قبل القيام بها.

التخطيط المسبق للعمليات العسكرية

وأكد حسين، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه عند الحرب يجب النظر في الإمكانيات العسكرية للجهة التي تنوي الحرب، والنظر أيضًا للدول التي تقف مع المقاومة، أي يجب أن يكون هناك تخطيط مسبق من أجل حماية أرواح الشعب الفلسطيني.

حماية أرواح الشعب الفلسطيني

وأضاف في حديثه، أن حماس لا يجب أن تأخذ قرار الحرب بشكل ذاتي ثم بعد ذلك تطلب المساعدة العربية والموضوعية الدولية.

وتابع:" كان يجب التفكير بعقل مدبر قبل القيام بعملية ٧ أكتوبر، وإسرائيل لا تقتنع بالمفاوضات على الإطلاق إلا إذا سبق المفاوضات قوة قهرية، مثلما حدث في حرب أكتوبر ورضوخها للقبول بمعاهدة السلام".