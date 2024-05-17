"القاهرة الإخبارية": اعتقال 8455 فلسطينيًا منذ أحداث 7 أكتوبر

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إنه تم اقتحام عدة بلدات وقرى شرق مدينة نابلس وفي مناطق متفرقة من قطاع غزة بصورة وحشية، حيث أسفرت تلك الاقتحامات عن سقوط بعض الضحايا وعدد من المصابين.

اعتقالات الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني

وأكدت ولاء السلامين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم اعتقال عدد من الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك تم الإفراج عنهم صباح اليوم بعد انتهاء التحقيقات معهم.

وأشارت إلى أنه منذ السابع من أكتوبر يتم فتح أحد الحواجز العسكرية، ولكن ما زال العمال الفلسطينيون غير قادرين على الذهاب إلى المناطق المحتلة للعمل هناك، وأنه تم اعتقال 8455 شخصًا فلسطينيًا منذ أحداث 7 أكتوبر".

مجازر الاحتلال الصهيوني

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 31 شهيدًا و56 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت "الصحة الفلسطينية" إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35303 شهداء و79261 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.