الأربعاء 15 مايو 2024
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توك شو

عوض الغنام: تدهور الوضع الصحى فى مستشفى الكويت الدولى برفح الفلسطينية

رفح
رفح

قال عوض الغنام، مراسل “إكسترا نيوز”، إن الشاحنات المصرية واقفة أمام معبر رفح تنتظر قرار العبور إلى غزة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للجانب الفلسطيني، ولكن قوات الجيش الصهيوني فرضت سيطرتها الكاملة على بوابة المعبر من ناحية فلسطين وبالتالي رفض عبور السيارات المصرية الى غزة.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد عوض الغنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوضع الصحي في غزة سيئ للغاية، حيث أدلى مستشفى الكويت الدولي داخل رفح الفلسطينية عن قرب نفاذ الوقود داخل المستشفى، هذا علاوة عن انهيار الطاقم الطبي وغياب الأدوية، وبالتالي المواطنون في رفح يصارعون الموت كل دقيقة.

جرحى ومصابو رفح

وأضاف في حديثه، أن هناك جرحى ومصابين داخل رفح بسبب القصف المستمر على الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال، وبالتالي أعداد الشهداء والجرحي في تزايد مستمر على مدار الثانية الواحدة.

عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز معبر رفح نفاذ الوقود تدهور الوضع الصحي

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