عماد الدين حسين: القومية المصرية لا تتحمل أن يكون لها نظام معادى فى الشمال

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر هي الوحيدة التي خاضت ٤ حروب ضد الكيان الصهيوني وكان الانتصار المصري حليف لها.

الموقف المصري تجاه أزمة غزة

وأكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن إسرائيل تحاول بكل الطرق عرقلة المشروع النووي الإيراني، لأن المشروع النووي يهدد البقاء والهيبة الصهيونية في المنطقة.

الدفاع عن العروبة

وأضاف في حديثه، أن مصر تدافع عن العروبة العربية في فلسطين، كما أن النظام القومي المصري الداخلي لا يتحمل أن يكون له نظام معادي له في الشمال.



وأشار إلى، أن مصر دورها تطور واختلف تجاه القضية الفلسطينية، حيث أصبحت مصر تدرك المشاريع الصهيونية الغير معلنة بصورة كبيرة واضحة.