الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عماد الدين حسين: القومية المصرية لا تتحمل أن يكون لها نظام معادى فى الشمال

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر هي الوحيدة التي خاضت ٤ حروب ضد الكيان الصهيوني وكان الانتصار المصري حليف لها.

 

الموقف المصري تجاه أزمة غزة 

وأكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن إسرائيل تحاول بكل الطرق عرقلة المشروع النووي الإيراني، لأن المشروع النووي يهدد البقاء والهيبة الصهيونية في المنطقة.

 

الدفاع عن العروبة 

وأضاف في حديثه، أن مصر تدافع عن العروبة العربية في فلسطين، كما أن النظام القومي المصري الداخلي لا يتحمل أن يكون له نظام معادي له في الشمال.
 

وأشار إلى، أن مصر دورها تطور واختلف تجاه القضية الفلسطينية، حيث أصبحت مصر تدرك المشاريع الصهيونية الغير معلنة بصورة كبيرة واضحة.

عماد الدين حسين اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز المشروع النووي الإيراني

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": فصائل عراقية تضرب هدف إسرائيلى حيوى فى إيلات

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16-5-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل| ماذا حدث لسعر الدولار بعد تسلم الدفعة الثانية من "رأس الحكمة"؟

ماس فى كهرباء الاسانسير.. التفاصيل الكاملة للتحقيقات فى حريق مستشفى مصر الدولى

السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بالتزوير والاختلاس فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" تبعات الخلافات بين حكومة الاحتلال وآثارها على غزة

نتنياهو يعترف بوجود "خلاف" مع واشنطن بشأن الهجوم العسكرى على رفح