الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد أيوب: الرئيس السيسى تحدث مرارًا وتكرارًا من قبل عن فكرة التعاون العربى المشترك

أحمد أيوب
أحمد أيوب

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث كثيرًا عن فكرة الأمن القومي العربي والتعاون العربي المشترك في كافة الملفات الدولية والمحلية والإقليمية.

التعاون العربي المشترك

وأكد الكاتب أحمد أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنها في ظل الصراعات والحروب الحالية يجب وأن يكون هناك تعاون عربي من أجل الخروج بقرار عربي موحد.

وأضاف في حديثه، أن فلسطين تمثل قلب قضايا الأمة العربية، وبالتالي قمة البحرين من المتوقع لها أن تحقق بعض الخطوات الإيجابية فيما يتعلق بتوحيد الصف العربي.

فلسطين قلب قضايا الأمة العربية

نحتاج إلى أن يكون العرب ذا قرار واحد مسموع، وهذا القرار الموحد سيكون له تأثير كبير على الأحداث المحلية والدولية.

الجدير ذكره، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك غدًا في الدوررة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد بالمنامة.

أحمد أيوب الكاتب الصحفى أحمد أيوب اكسترا نيوز حديث الاخبار رئيس تحرير جريدة الجمهورية

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