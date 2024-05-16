الخميس 16 مايو 2024
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عماد الدين حسين لـ"الشاهد": الأداء المصرى تجاه غزة الأفضل منذ 7 أكتوبر

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، وعضو مجلس الشيوخ، إنه من أهم حسنات ما يحدث في غزة إسقاط الأقنعة الدولية.

إسقاط الأقنعة المزيفة

وأكد "حسين"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض الدول العربية إمكانياتها البشرية والعسكرية لا تسمح بالدخول في أزمة غزة ولكن نواياها سليمة.

وأشار إلى أن  بعض الدول الأرى لديها حروب داخلية مثل الجزائر وليبيا والسودان، وهناك بعض الدول من لديها تعاون مع إسرائيل في مجالات عدة مثل المغرب، وبالتالي تصدر مصر لأزمة غزة لا يعني الإساءة لباقي الدول العربية.

الأداء المصري تجاه أزمة غزة

وأشار إلى أن الدولة الكبرى الحقيقية المتماسكة في المنطقة هي مصر، والأداء المصري منذ 7 أكتوبر هو الأفضل في ظل الظروف الراهنة.

الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز عماد الدين حسين كاتبب صحفي

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