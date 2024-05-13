وكيل شؤون الإدارات التعليمية بالقاهرة تتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني "دور أول" للعام الدراسي 2023/2024، بمدرسة المحمدية الإعدادية بنين، التابعة لإدارة وسط القاهرة التعليمية.

وكان في استقبالها باسم فهمي مدير عام الإدارة، وأماني أنور وكيل الإدارة، وآمال إسماعيل مديرة المدرسة.

وتابعت امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، حيث أدى طلاب الصف الأول الامتحان في مادة "الجبر"، وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة "العلوم".

واطمأنت على مستوى الامتحانات ووضوح الورقة الامتحانية، مشددة على عدم اصطحاب المحمول.

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