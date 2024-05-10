الجمعة 10 مايو 2024
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محافظات

محافظ القاهرة: استمرار تكثيف الحملات على الإشغالات بأحياء العاصمة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استمرار تنفيذ الخطة التي وضعتها محافظة القاهرة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق، لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية وتسهل حركة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار وتكثيف الحملات المسائية والنهارية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات

وفي هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء مصر الجديدة بشوارع الأهرام وإبراهيم اللقانى وروكسى وأبوبكر الصديق، وروض الفرج، والزاوية الحمراء بمدينة النور والقصيرين، ومنشأة ناصر، وباب الشعرية، وشبرا، وحدائق القبة، والزيتون، والمرج، والنزهة، والسيدة زينب، وغرب مدينة نصر، والساحل بشوارع منية السيرج والخلفاوى وأحمد حلمى، ومصر القديمة، والأميرية، وشرق مدينة نصر، وحلوان، وعين شمس، وغرب القاهرة، والسلام أول، وطرة، ودار السلام، والمعصرة، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والأكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكلَّف محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم وعدم السماح بعودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.

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