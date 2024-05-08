الأربعاء 08 مايو 2024
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محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع التسهيلات المقدمة للمواطنين فى إجراءات قانون التصالح

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة  للمنطقة الشرقية، زيارة للمركز التكنولوجي بحى المرج لمتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وتابع نائب محافظ القاهرة، سير الإجراء والتسهيلات المقدمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، بحضور محمد عبدالهادي، رئيس حي المرج.

ولفت إلى أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية،  أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور.

مع التأكيد بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر  اللوحات الإرشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية.

وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على المخالفات داخل الأحوزة العمرانية التي  تمت ما قبل ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ وخارج الأحوزة العمرانية ما قبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

كان تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عددًا من المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة من بينها المركز التكنولوجي بحى السلام ثان لمتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها لستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
كما وجه محافظ القاهرة بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية،  أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة والبالغ عددها ٣٧ مركزًا لاستقبال طلبات التصالح، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على المخالفات داخل الأحوزة العمرانية التي  تمت ما قبل ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ وخارج الأحوزة العمرانية ما قبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

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