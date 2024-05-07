نائب محافظ القاهرة تتفقد المراكز التكنولوجية في أول أيام تلقي طلبات التصالح

مع بدء أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لاستقبال طلبات التصالح الجديدة، الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ اعتبارًا من اليوم ٧مايو ٢٠٢٤، قامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة ميدانية موسعة لعدد من المراكز التكنولوجية بنطاق احياءها لمتابعة سير العمل وتنفيذ كافة التوجيهات بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد وطبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وشملت جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية متابعة الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية لحي المعادي والبساتين موجه بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كل أوجه الدعم لإبراز أهمية القانون الجديد وعرض أهم المميزات التي يحظى بها بما يحقق الصالح العام.

كما شددت على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وحرصت نائب المحافظ خلال جولتها على استطلاع رأي المواطنين المتوافدين على المراكز سواء للاستفسار او تقديم الملفات في مجال تبسيط الإجراءات بالمقارنة عن القانون السابق مشددة على متابعتها الشخصية لهذا الملف الهام والرد المباشر على كافة استفسارات المواطنين الى جانب متابعة وضع البنرات الإرشادية بالمراكز التكنولوجية في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين لراحتهم ولمنع التكدس.

قام موظفو المراكز التكنولوجية بمراجعة الإجراءات الخاصة بالتدريب على اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون وتوفير الأجهزة اللازمة لسهولة إنجاز الأعمال. وتم توجيه توفير كل سبل الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم في تعزيز العمل وتسريع معدلات الأداء في هذا المجال الحيوي.

ورافق نائب محافظ القاهرة خلال جولته اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حي البساتين، واللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي، والأستاذ الأمير فارس مدير منظومة الشكاوى بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، والأستاذ كريم عادل مسؤول العلاقات العامة والمراسم، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

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