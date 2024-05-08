محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية لشغل وظيفة مدير عام

ترأس اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير عام مبانى بمديرية الإسكان والمرافق، وسكرتير عام حى بدرجة مدير عام، ومدير الإدارة العامة لشؤون الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة، ومدير عام الإدارة العامة للاستحاقات والمزايا بديوان عام محافظة القاهرة، ومدير عام الإدارة العامة للطرق بمديرية الطرق والنقل، ومدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة بالديوان العام لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها.

وأكد عبد العال استمرار محافظة القاهرة في الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.

وأشارإلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية مع ٤٤ متقدما، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

محافظ القاهرة يتفقد مراكز تكنولوجية

وكان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددًا من المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة من بينها المركز التكنولوجي بحى السلام ثان لمتابعة الاجراءات التى تم اتخاذها لإستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

ووجه المحافظ ابتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على المخالفات داخل الأحوزة العمرانية التي تمت ما قبل ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ وخارج الأحوزة العمرانية ما قبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.