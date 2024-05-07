الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد عددا من المراكز التكنولوجية لمتابعة تلقي طلبات التصالح

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال متابعته لاستقبال طلبات التصالح

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددًا من المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة من بينها المركز التكنولوجي بحى السلام ثان لمتابعة الاجراءات التى تم اتخاذها لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي

وأكد محافظ القاهرة، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور.

وأكد الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة والبالغ عددها ٣٧ مركزًا لاستقبال طلبات التصالح، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر  اللوحات الإرشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على المخالفات داخل الأحوزة العمرانية التي  تمت ما قبل ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ وخارج الأحوزة العمرانية ما قبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

IMG-20240507-WA0008
IMG-20240507-WA0008
IMG-20240507-WA0009
IMG-20240507-WA0009
IMG-20240507-WA0005
IMG-20240507-WA0005
IMG-20240507-WA0007
IMG-20240507-WA0007
IMG-20240507-WA0004
IMG-20240507-WA0004
IMG-20240507-WA0006
IMG-20240507-WA0006
IMG-20240507-WA0000
IMG-20240507-WA0000
IMG-20240507-WA0003
IMG-20240507-WA0003
قانون التصالح الجديد محافظ القاهرة جولة محافظ القاهرة بدء تلقى طلبات التصالح أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

محافظة القاهرة تنهى استعدادها لأعياد شم النسيم

الأكثر قراءة

وفود الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد الأوضاع من معبر رفح

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

أحمد العوضى يتجاهل حديث ياسمين عبدالعزيز عنه فى "صاحبة السعادة".. ماذا فعل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة