مرت دون أزمات.. انتظام سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور أول للعام الدراسي 2023-2024، بمدرسة النصر الرسمية لغات التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية، وكان فى استقبالها محمد الشابورى مدير عام الإدارة وعاطف عزمى مدير المدرسة.

وتابعت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، اللجان الامتحانية للصف الأول الثانوي، واطمئنت على دخول جميع الطلاب على المنصة متمنية لهم كل التوفيق والنجاح والتميز.

وكيل "تعليم القاهرة" يتابع سير امتحانات النقل

وكان تابع أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، الدور الأول، للعام الدراسي 2023-2024 للصف الأول الثانوى العام بمدرسة ابن خلدون الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.

وتابع "موسى" امتحان الأول لمادة (اللغة العربية)، يرافقه إبراهيم سعد، مدير عام الإدارة، ومحمد عبد الوهاب، مدير المدرسة،

وتحدث مع الطلاب وسؤالهم عن مستوى الامتحان، وهل يوجد لديهم أى مشاكل أو معوقات أثناء الدخول على المنصة، وتأكد من استلامهم ورقة المفاهيم.

الطلاب يشيرون لسهولة ويسر الامتحان

وأكد جميع الطلاب من سهولة ويسر الامتحانات وتمكينهم جميعًا من الدخول على المنصة، مشددا على على الطلاب بالتريث وعدم التسرع في الإجابات والتأكد من التسجيل قبل الخروج.

مسؤولو التطوير التكنولوجي تعمل كخلية نحل تعمل بجميع لجان المدارس

وأشار وكيل تعليم القاهرة إلى أن مسئولي التطوير التكنولوجي تعمل كخلية نحل تعمل بجميع لجان المدارس الثانوية بالقاهرة، لتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب أثناء دخولهم على المنصة، أو فى حالة أى مشكلة بسيطة، وأوصى موسى بتوفير كل سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.

وعلى هامش الزيارة، تفقد وكيل أول الوزارة، تجهيزات مسرح مدرسة ابن خلدون، مؤكدًا الدور الكبير الذي يلعبه المسرح المدرسي باعتباره أحد أهم الأنشطة التربوية التى تحرص المديرية على تنميتها داخل كل مدرسة بقطاع التعليم بمحافظة الجيزة، ولأن المسرح يعمل على تنمية وصقل قدرات الطلاب من جميع الجوانب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لامتحانات اليوم 740 طالبا، في 38 لجنة وأدى 334 طالب منازل في 17 لجنة، وأكدت مديرية التربية والتعليم أن جميعهم تمكنوا من الدخول على المنصة بسهولة ويسر.

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