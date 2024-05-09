الخميس 09 مايو 2024
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محافظات

محافظ الجيزة: لجان فنية لسرعة البت في طلبات التصالح بكل المراكز والأحياء

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارات بتشكيل لجان فنية للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكافة المراكز والمدن والأحياء لسرعة الانتهاء من عملية التصالح والتسهيل على المواطنين. 

وأكد محافظ الجيزة استمرار متابعة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

تبسيط كل إجراءات التصالح على المواطنين

 وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتبسيط كل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في أول أيام تلقى طلبات التصالح علي مخالفات البناء من المواطنين للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن اليوم الأول من العمل بالقانون الجديد شهد توافد من قبل المواطنين علي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن والبالغ عددها ٢١ مركزا للسير في عملية التصالح. 

وأكد المحافظ تشكيل لجان عليا ولجان فنية وفرعية ولجان البت ولجان التظلمات طبقًا للقانون، فضلًا عن عقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية مؤكدًا أهمية سرعة انهاء اجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بهذا الملف الحيوي الذي يأتي في مقدمة  أولويات الدولة، لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وكلف المحافظ باستمرار متابعة جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، وتقديم سبل الدعم من خلال اللجان التي تم تشكيلها، بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، مشيرا إلى تواجد رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية بمقر اللجان للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات إن وجدت، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان تقديم الخدمة في سهولة ويسر.

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