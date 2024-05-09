محافظ القاهرة: إقبال كبير من المواطنين على التصالح بمخالفات البناء

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انتظام سير العمل فى تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء تطبيقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بجميع المراكز التكنولوجية بالعاصمة، مع توفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الإجراءات للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة وجود إقبال كبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، سواء عن طريق المراكز التكنولوجية، أو بوابة الخدمات الحكومية، أو أبلكيشن "تصالح" على الموبايل.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة تقديم كل التيسيرات للمواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية، لتسريع وتيسير الإجراءات.

وكان ترأس اللواء خالد عبدالعال اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير عام مبانى بمديرية الإسكان والمرافق، وسكرتير عام حى بدرجة مدير عام، ومدير الإدارة العامة لشؤون الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة، ومدير عام الإدارة العامة للاستحاقات والمزايا بديوان عام محافظة القاهرة، ومدير عام الإدارة العامة للطرق بمديرية الطرق والنقل، ومدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة بالديوان العام لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها.

وأكد محافظ القاهرة استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار استراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لـ44 من المتقدمين، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.