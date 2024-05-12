الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: تطوير ورصف طرق 6 أكتوبر وأبوالنمرس والمطبعة بالطالبية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

كلَّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشددًا على المتابعة الدورية للشركات المسندة إليها الأعمال. 

وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق ٦ أكتوبر بشبرامنت نطاق مركز ومدينة أبوالنمرس بطول حوالي ٢ كم، والذي يُعد أحد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق. 

واطلع محافظ الجيزة على خطة تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع الفريق محمد علي فهمي، المتفرع من المجزر الآلي بحي الهرم. 

بالإضافة إلى تنفيذ الطبقة السطحية بشارع المطبعة بين شارعي الهرم والملك فيصل نطاق حي الطالبية، وتنفيذ الطبقة السطحية للرصف بشارع عمرو بن العاص (المطبعة فيصل)، مؤكدًا أن الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق المحيطة والواقعة أسفل محور عمرو بن العاص. 

كما اطلع المحافظ على خطة رصف الطبقة السطحية لطريق البراجيل بالمنيرة الغربية أسفل محور ٢٦ يوليو الجديد، بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار النهضة التنموية الكبيرة، التي يشهدها القطاع بالكامل.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

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