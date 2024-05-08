الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في يومها الأول، حيث يؤدي طلاب المرحلة الإبتدائية للصفين الرابع والخامس الإبتدائي وطلاب الصف الأول الإعدادي وطلاب الصف الأول الثانوي العام "عام ولغات" الامتحانات خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 مايو حتي 15 مايو وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات من الأربعاء 8 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024.


واطمأن المحافظ على أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان مؤكدًا على توفير مديرية التربية والتعليم كافة سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة.
 

ووجه راشد بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات لتوفير، الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، مع ضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، وخاصة دورات المياه.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة خارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء فترة الامتحانات.


ومن جانبه، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات في يومها الأول مع المتابعة اليومية للعملية الامتحانية بكافة الإدارات التعليمية.

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