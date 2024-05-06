الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تنطلق غدًا.. محافظ الجيزة: 21 مركز تكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية للوقوف علي الاستعدادات والتجهيزات النهائية للبدء في استقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 وذلك اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 7 مايو 2024 في جميع المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز المحافظة.


وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الجاهزية الكاملة لعدد 21 مركز تكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  للتيسير على المواطنين في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
 

ولفت إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
 

وشدد “راشد” على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، فضلًا عن تعليق بنرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

ووجه المحافظ اللجان المختصة بالبت فى طلبات التصالح القديمة والجديدة بالتوازي مع مراعاة ان تكون الطلبات مستوفاه بالإضافة إلى التسجيل الفورى لجميع الطلبات المقدمة من المواطنين.
وتم خلال الاجتماع إجراء جلسه حواريه لبحث آليات تنفيذ تلقى الطلبات والاستفسارات والعقبات المتوقعة.

جاء الإجتماع بحضور ابراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات وعدد من مديري إدارات المحافظة.

قانون التصالح البدء في قانون التصالح محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا تطوير محيط المتحف المصرى الكبير

محافظ الجيزة يزور مطرانية شمال الجيزة لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

صور

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو