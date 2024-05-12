القاهرة تستعرض أعمال تطوير محيط مسجد السيدة زينب

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن المنطقة الجنوبية وأجهزتها التنفيذية لم تدخر جهدًا في مشروع تطوير مسار مزارات آل البيت، وعلى رأسها تطوير محيط ميدان السيدة زينب بنطاق حي السيدة من خلال العمل على محاكاة عصر القاهرة الإسلامية بكافة تفاصيلها واستحضار الصورة الذهنية لجميع عناصرها، تماشيًا مع الطابع التاريخي الأثري لهذا المكان وحفاظًا على الهوية البصرية للمشروع باعتباره نقلة حضارية ينتظرها مرتادو الأولياء ومحبو آل البيت.

وأكدت نائب المحافظ، أن خروج الأعمال للنور جاء من خلال العمل المتواصل والجولات التفقدية والميدانية والتنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية والتنفيذية وفرق العمل ومهندسي متابعة المشروعات القومية والدعم الفني والأجهزة المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية لإنجاز هذا التطوير في إطار متكامل للحفاظ على تصاميم وجمال وروعة العمارة الإسلامية الممتدة، قناعة بمدى أهمية إحياء المناطق التاريخية والأثرية بمحافظة القاهرة وإبراز قيمتها لما لها تأثير إيجابى على جذب السياحة الداخلية والخارجية.

تخطيط ميدان السيدة زينب وشارع بورسعيد والسد والشوارع المحيطة

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأعمال تضمنت متابعة شاملة لكافة تفاصيل المشروع ومنها ترميم أسفلت وتخطيط ميدان السيدة زينب وشارع بورسعيد والسد والشوارع المحيطة ورفع كفاءة الإنارة وترميم الإنترلوك والأرصفة ودهان البلدورات وطلاء واجهات المنازل السكنية بألوان موحدة ورفع كفاءتها، بشكل يتناسب مع روح وعبق العصر.

وأضافت نائب المحافظ، أنه تم تطوير ودهان الأسوار بنطاق الشارع ورفع كفاءة وتشجير الميادين والجزر الوسطى ومنها تطوير حديقة ميدان السيدة زينب وأمام مدرسة الخديوية وحديقة قنديل أم هاشم مع وضع الفازات الديكورية لتكتمل الحديقة وتصبح متنفسًا لقاطنى المنطقة ورواد مزارات آل البيت.

ولخلق متنفس صحي وبيئة نظيفة ومظهر جمالى يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية للحى العريق تم إنشاء حديقة قنديل أم هاشم بشارع بورسعيد والتي تقع على مساحة ٤ آلاف م٢، وتضم ٨ برجولات و٣٠ مقعدًا خشبيًا ودورات مياه رجال وسيدات لخدمة رواد الحديقة، وقد تم رفع كفاءة المزروعات واللاند سكيب وزيادة الإضاءة التي تم تصميمها على الطراز الإسلامي بعدد ٤٨ عمودًا، كما تم رفع كفاءة الحديقة الواقعة أمام مسجد السيدة زينب ودهان العقارات المحيطة بالميدان بلون موحد.

وتأتي الأعمال في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير واجهة مصر الحضارية التاريخية والإسلامية وعودتها لسابق عهدها منارة تشع بحضارتها في شتى البقاع واستمرارًا للعمل الدءوب والجهود المتواصلة التي لم تدخرها المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تحت قيادة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.