تفاصيل نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد

يستطيع ذوي الهمم حجز مواعيد الكشف الطبي من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، وذلك للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، الذي وفرته الدولة لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية مجانًا بالإضافة إلى كثر من المميزات الأخرى.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد.

المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين بطاقة الخدمات المتكاملة

توفر المجالس الطبية المتخصصة رابط حجز مواعيد الكشف الطبي للمعاقين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى تعديل موعد الكشف الطبي – حجز موعد استكمال أوراق.

ويتم من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة تسجيل البيانات ولابد أن تكون صحيحة ودقيقة، حتى يصل للمعاقين رسالة على رقم الموبايل المسجل بالموعد ومكان الكشف.

حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يستطيع ذوي الهمم الراغبون في حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة زيارة رابط المجالس الطبية المتخصصة التابع إلى وزارة الصحة المصرية، ثم تسجيل بيانات طلب اجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والتي تظهر أمامك بمجرد الضغط على رابط المجالس الطبية المتخصصة.

يرجى العلم انك مسئول مسئولية قانونية عن جميع البيانات المسجلة ويجب طباعة استمارة التعليمات.

“الرقم القومي - الاسم - تاريخ الميلاد – النوع - الحالة الإجتماعية - محافظة السكن - مدينة السكن - العنوان - الوظيفة – التليفون” يجب التأكد من رقم التليفون لأنه ستصلك رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف.

ويجب عند حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية تحديد نوع الإعاقة، وجميع البيانات صحيحه وسوف تصلك رساله بالموعد ومكان الكشف.

الإعاقات التي لها حق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الاعاقات التي لها حق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي كما جاءت بالمنشور:

بتر متعدد الأطراف أو بتر في طرف واحد.

الشلل الرباعي.

الشلل الدماغي.

ضمور العضلات (شلل الأطفال في طرف أو أكثر).

حالات كف البصر.

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء 35 أو أقل).

الإعاقات المتعددة.

طيف التوحد.

القزامة.

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