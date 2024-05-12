الأحد 12 مايو 2024
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الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة

الاستعلام عن مدد
الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي

الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة، كلمات تصدرت محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين، ونتيجة لذلك ينشر الدستور كافة التفاصيل خلال السطور التالية. 

الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة 

نتيجة التطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده البلاد مؤخرًا، استطاع المؤمن عليه سواء في القطاع العام أو الخاص أو صاحب عمل، الاستعلام هن مدد اشتراكاته التأمينية والأجور الخاصة بكل مدة عن طريق الانترنت عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 ويمكن للمؤمن عليه الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي من خلال عدد من البيانات وهم التاريخ التأميني للعميل من أسماء الشركات التي عمل بها ومدة التأمين في كل شركة وتاريخ إنهاء العلاقة وأجر الاشتراك التأميني.

ولمعرفة كيفية الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة اتبع الخطوات التالية: 

 الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (للدخول اضغط هنـــــا )

-اختر ايقونة مؤمن عليه.

- ثم اختر الخدمات التأمينية.

- اختيار ايقونة الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

- ثم بدء الخدمة.

- يستطيع المسجل بالفعل على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاستعلام بسهولة. 

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كيفية إنشاء حساب على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 

أولا: يقوم المستعلم بالدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنـــــــا 

ثانيًا: يختار المستعلم أيقونة مستخدم جديد 

ثالثًا: يقوم المستعلم بتسجيل اسم المستخدم واسم الأب واسم الجد واسم العائلة والاسم الأول للأم باللغة العربية وكافة البيانات المطلوبة منه.

رابعًا: يضغط المستعلم على إيقونة تسجيل، ومن هنا يستطيع المؤمن عليه الدخل لمعرفة مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي. 

التأمين التأمين الاجتماعي مدد الاشتراك الاجور الخاصة التطور التكنولوجي الاستعلام

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