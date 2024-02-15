الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

36.8 مليار جنيه زيادة فى إيرادات هيئة التأمين الاجتماعى

خلال اجتماعات اليوم
خلال اجتماعات اليوم

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة الماليــة المُنتهيـة في 30 يونيو 2023.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التقرير كشف عن زيادة إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2023 بمقدار 36.8 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة المالية عن العام المالي 2021 /2022، بنسبة زيادة 9.1%، إلى جانب زيادة استثمارات الهيئة في 30 يونيو 2023 بمقدار نحو 66.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 30 يونيو 2022، بنسبة زيادة 13.3%، كما حققت عوائد استثمارات الهيئة في 30 يونيو 2023 زيادة قدرها نحو 17.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 30 يونيو 2022، بنسبة زيادة 31%.

في هذا الصدد، تناول اللواء جمال عوض موقف تنفيذ منظومة التحول الرقمي بالهيئة، مشيرًا إلى أنها تشمل تطوير 238 خدمة، حيث يتم العمل على تطبيق أنظمة تأمينية لتنفيـذ الخدمات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وأنظمة مكاتب أمامية لاستقبال المستفيدين مع نظام إدارة أسبقية تأدية الخدمة، إلى جانب تشييد منصة الكترونية لتقديم خدمات الهيئة، والسعي لتحقيق التكامـل الإلكتروني مع الجهــات الحكومية المختلفـة مع إمكانية التكامـل مع الجهـات الخاصـة، فضلًا عن تنظيم دورات عمل متكاملة لتحقيق الحوكمة ومتابعة أداء العاملين وتحييد كامل للعنصر البشري، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات مركزية موحدة، ونظم دفع وتحصيل إلكترونـــــي متعـــــددة، تضمن تحقيق الشمول المالي، والإدارة المُثلى لموارد الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة أنه تماشيًا مع السياسة العامة للدولة بضرورة تطبيق الشمول المالي، تم ميكنة جميع إيرادات ومصروفات الهيئة من خلال ميكنة آليات الصرف والتحصيل والسداد بالهيئة دون أي تدخل بشري، كما تم استبدال عدد 6.5 مليون من كروت الصرف "البلاستيكية" إلى حسابات بنكية وحسابات بالبريد المصري ومحافظ إلكترونية أو بطاقات "ميزة"، لتصبح منافذ الصرف الحالية للهيئة تشمل البنوك، والبريد، والمحافظ الإلكترونية.

وأضاف اللواء جمال عوض، أنه يتم العمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير مقرات الخدمة التأمينية بالهيئة بعدد 292 مقرًا، والمقرر الانتهاء منها بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار مُحددات تتضمن فصل أداء الخدمـة عن أماكن تشغيلهـا، وإنشـاء هوية بصرية للهيئة مع تحسين بيئة العمل والصورة الذهنية لدى المتعاملين، وإنهـاء التعامـــل الورقـي بالتزامن مع خطـة الربط مـــع الجهـات المختلفة، ورفع كفاءة جميع الأدوار الأرضية والتي تصلح كمكاتب أمامية لتقديم الخدمات التأمينية، مع تهيئة المناخ المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت رئيس الهيئة، إلى التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بهدف توفير 50 سيارة متنقلة حديثة نموذجية مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة ودعم المكاتب التأمينية الثابتة، وتم بدء التشغيل الفعلي لعدد "15" سيارة وتقديم ما يقارب من "45 ألف" خدمة تأمينية خلال الفترة من 24 ديسمبر 2023 حتى 11 فبراير 2024 بإجمالي عدد أيام عمل "35" يوما بمتوسط "1285" خدمة يوميًا.

وتطرق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أبرز الأنشطة الدولية للهيئة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى مشاركة الهيئة في فعاليات المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي بمدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار خلال مايو 2023، لافتًا إلى حصول الهيئة خلال مشاركتها الفعالة في هذا المنتدى على جائزة التميز الخاصة بالابتكار مع تنويه خاص في موضوع "تحسين المعاشات في وقت الأزمات"، وكذا أربع شهادات تميز في موضوعات "الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي - ميكنة المدفوعات والمصروفات - ميكنة تقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وبوابة مصر الرقمية- الإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات الاجتماعية".
 

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي التقرير السنوى والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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