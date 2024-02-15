الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط أسعار السلع بينها.. ملفات مهمة على طاولة الحكومة بالعاصمة الإدارية اليوم

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعات الحكومة الأسبوعي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، مجموعة من الملفات المهمة، على رأسها الحالة العامة للأسواق، وتوفير السلع بأسعارها المناسبة، وآليات إحكام السيطرة على الأسواق، وآليات حماية المستهلكين، والتصدي لجشع التجار، وعدم تركهم للتلاعب بالأسعار والأسواق.

كما يتوقع مناقشة الاستعداد الكامل لتوفير السلع الاستهلاكية فى شهر رمضان المعظم، وفتح منافذ أهلا رمضان التي تقيمها وزارة التموين لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، والتصدي لجشع التجار.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعات مجلس الوزراء الاسبوعية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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