الأحد 12 مايو 2024
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مصر

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين المستفادين من كارت الخدمات المتكاملة عن كيفية الاستعلام  عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي  ، وهو برنامج أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي يعمل علي توفير خدمات طبية شاملة تشمل العلاج الطبي، والتشخيص، والوقاية، والرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يمكن الحصول على الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة: يوفر كارت الخدمات المتكاملة فرصة أكبر لذوي الإعاقة للحصول على الوظائف المخصصة لهم، حيث يمنحهم الأولوية في التعيين في هذه الوظائف.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
اضغط على "بحث".

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وهي 

1. التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم
2.خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

3- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

4- خصومات على الأندية الرياضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الحصول على سكن حكومي مناسب.

7- الدمج في المدارس.

8- الجمع بين معاشين.

9- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.
10- الكشف المجاني في المستشفيات.

11- الدمج في المعاهد والجامعات.

12- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

13- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

14- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

15- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب

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كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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تعديل موعد الكشف.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

 

تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة كالتالي:

- يدخل المُتقدم على موقع وزارة الصحة .
- الضغط على كلمة تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023.
- إدخال البيانات المطلوبة وهي «الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده».

- الضغط على زر الحفظ بعد إدخال البيانات المطلوبة كلها بشكل صحيح.

واعلنت وزارة الصحة أن حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجهه الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي، واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
الاعاقات التى شملها المنشور الوزارى هي:
بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد
الشلل الرباعى
الشلل الدماغى
ضمور العضلات ( شلل الاطفال فى طرف او اكثر )
حالات كف البصر
متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)
الاعاقات المتعدده
طيف التوحد
القزامة

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة خدمات ذوي الاحتياجات استعلام عن كارت الخدمات رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 أهمية كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

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