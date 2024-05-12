الأحد 12 مايو 2024
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كيف ستصبح القاهرة بعد تطوير معالمها التاريخية؟.. أستاذ التخطيط العمرانى يوضح (فيديو)

القاهرة التاريخية
القاهرة التاريخية

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن القيادة السياسية بعد عام 2014 أخذت على عاتقها رفع جودة حياة المواطن المصري من خلال الارتقاء بحياة المواطن والعودة للتاريخ، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من منطقة مسجد السيدة نفيسة أولًا.

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن  الرئيس السيسي افتتح اليوم مسجد السيدة زينب بعد تطويره، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالقاهرة التاريخية، لأن القاهرة التاريخية هي تاريخ مصر، إذ تسعى الدولة إلى الارتقاء بشارع المعز والانتهاء من المساكن العشوائية شديدة الخطورة، خاصة أن كل آل البيت لهم مكان داخل قلب كل مواطن مصري، وهناك خيط مهم جدًا يربط الماضي بالمستقبل.

 

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن أهم مراحل القاهرة التاريخية هو الحفاظ على الطراز القائم، فلدينا أكثر من طراز معماري في هذه المناطق، وبالتالي يجب الحفاظ على كل طراز، سواء الطراز الإسلامي أو القبطي، مؤكدًا أن الدولة تحافظ على كل طراز بمفرداته المختلفة.

القاهرة أستاذ التخطيط العمراني معالمها التاريخية مسجد السيدة زينب الرئيس السيسي

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