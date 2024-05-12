الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدبولى يكشف عن طرح المزيد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إنه في عام 2022 قمنا بإصدار سياسة الملكية العامة وهي مستند قدم بالتعاون مع القطاع الخاص، ووضعنا أهدافًا ومؤشرات محددة ورفع مستوى القطاع الخاص خلال الثلاثة أعوام المقبلة. 

 

وأضاف مدبولي، خلال فعاليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، اليوم الأحد: لدينا قطاعات نهتم بدخولها للاقتصاد المصري، وأتحنا فرصة ورؤية للحكومة بالإسهام في أي قطاعات، ووضعنا خطة للضرائب بالتنسيق مع وزير المالية، تكون على مدار خمسة أعوام. 

وكشف مدبولي عن طرح المزيد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص. 

وأكد مدبولي أننا سنرى المزيد من الإسهامات من خلال القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة المقبلة، معلقًا أنه يحرص على زيارة المنشآت الخاصة حتى يعرف ويستمع إلى احتياجات القطاع الخاص ولتخطي أى عواقب وتحديات، وهناك وحدة تحت إشرافي لتخطي أى عقوبات. 

 

تمر يوم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص طرح المزيد مدبولي الأصول الحكومية

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