"الأعلى للشئون الإسلامية": نشهد أكبر ترميمات لمساجد آل البيت فى تاريخ مصر بعهد الرئيس السيسى

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ما يحدث لمساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر تاريخي لم يحدث في تاريخ مساجد آل البيت إلا في فترات وكانت لبعض المساجد.

وأضاف "هندي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما يتابع حركة التاريخ العمراني لمساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكر قايتباي وما قام به، ويتذكر الخديو عباس حلمي وما قام به من ترميمات، وسيكتب التاريخ أن أكبر توسعات وترميمات لمساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مسجد السيدة زينب رضي الله عنها أصبح تحفة معمارية فريدة

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مسجد السيدة زينب رضي الله عنها أصبح تحفة معمارية فريدة، وأضاف للعمارة الإسلامية، وسيضيف لها بعدما أحيا فيه التراث المعماري الإسلامي الذى كان قد اندثر، والذي كنا لا نراه في المساجد عمومًا، وفي مساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص.