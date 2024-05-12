كم وصلت أسعار الدواجن اليوم الأحد في بورصة الدواجن 2024؟

يبحث الكثير من محبي الدواجن عن أسعارها علي مدار اليوم حيث سجلت أسعارها ارتفاع طفيف لتسجل اليوم 79 جنيه للكيلو بدلا من تسجيلها أمس 77 جنيه في الكيلو، وقد شهدت أسعار الدواجن تراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية نتيجة إلي زيادة الافراجات الجمركية وتوفير الأعلاف بشكل كبير في الأسواق، الأمر الذي أنعكس علي الأسعارفي الأسواق.

وقد أعلنت بورصة الدواجن اليوم الأحد عن أسعار الدواجن في التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ بيضاء اليوم الأحد

سجلت أسعارها ارتفاع طفيف لتسجل اليوم 79 جنيه للكيلو بدلا من تسجيلها أمس 77 جنيه في الكيلو،لتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر مابين 90 إلي 95 جنيه في الكيلو بحسب المنطقة

كما استقرت أسعار لحم الساسو عند 95-96 جنيه للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ108 جنيهات

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد

و سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي استقرارًا عند 125-130 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ140 جنيهًا.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الأحد

بلغت أسعار البانية اليوم في الأسواق الشعبية اليوم سعر بلغ 192-215 جنيهات للكيلو

جاءت أسعار الأرواك اليوم في الأسواق الشعبية اليوم سعر بلغ 95-100 جنيه للكيلو

وقد سجلت أسعار الصدور اليوم في الأسواق الشعبية اليوم سعر بلغ 123-135 جنيهًا للكيلو

بينما سجلت أسعار الكبد والقوانص اليوم في الأسواق الشعبية اليوم سعر بلغ 80-100 جنيه للكيلو

سجلت أسعار الأجنحة اليوم في الأسواق الشعبية اليوم سعر بلغ 70-80 جنيهًا للكيلو

- الهياكل: 30-40 جنيهًا للكيلو

أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر 114-115 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن.

بينما جاءت أسعار البيض الأبيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن بسعر 114-115 جنيهًا للكرتونة.

والبيض البلدي 119-120 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الأعلاف اليوم الأحد

سجلت أسعار طن علف بادي: 23000 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف نامي: 22700 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف ناهي: 22600 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف بادي نامي: 22000 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف بياض 14: 19700 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف بياض 16: 20200 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف بياض 18: 20500 جنيه للطن.

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