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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-2-2024 في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

يحرص عشاق الفراخ والمحبين على معرفة أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-2-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث شهدت أسعار  الدواجن اليوم الخميس تراجعا ملحوظا في بورصة الدواجن، حيث سجلت أمس 93 جنيها، واليوم تسجل 91 جنيها للكيلو، والدواجن من السلع التي تعتمد على العرض والطلب.

 أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-2-2024 في بورصة الدواجن 

وتقدم الدستور لمتابعهيا أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-2-2024 في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 22-2-2024

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم الخميس  إلى ما بين 90 و91 جنيهًا داخل البورصة الرئيسية، بينما تتراوح بين 110 و113 جنيهًا للمستهلك في المحلات التجارية، حسب المنطقة السكنية.

أما أسعار الفراخ البلدي فقد تراجعت داخل بورصة الدواجن اليوم لتصل إلى 130 جنيهًا للكيلو، وتتراوح بين 140 و145 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وذلك حسب المنطقة.

أسعار الفراخ الحمراء والبلدي اليوم 22-2-2024

استقرت أسعار الفراخ والساسو لتسجل نحو 110 و111 جنيها، وتصل إلي المستهلك في المحال التجارية بسعر 120 جنيه.

وعن أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، سجلت 80 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها.

أسعار البانيه والأوراق اليوم الخميس 22-2-2024

سجل أسعار البانيه في محال الدواجن بالأسواق المحلية إلى 220 و230 جنيها وهو الأكثر انتشارا وبحث عن سعره.

  • أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها وذلك بحسب المنطقة.
  • وسجلت أسعار كيلو الأوراك بين 90 و110 جنيهات.
  • بينما سجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها في الأسواق الشعبية.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 22 فبراير 2024

تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الأربعاء 21-2-2024 في بورصة الدواجن

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 

  • سجلت أسعار علف بادي اليوم الخميس 29500 جنيه للطن.
  • علف نامي اليوم الخميس 29200 جنيه للطن.
  • علف ناهي  اليوم الخميس 29100 جنيه للطن.
  • علف بادي نامي اليوم الخميس 28500 جنيه للطن.
  • علف بياض 14  اليوم الخميس 26200 جنيه للطن.
  • علف بياض 16 اليوم الخميس 26700 جنيه للطن.
  • علف بياض 18  اليوم الخميس 27000 جنيه للطن.
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