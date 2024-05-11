السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد فيلمها الأجنبى "كومانجى".. سر ابتعاد بسمة عن العالمية (خاص)

الفنانة بسمة
الفنانة بسمة

تألقت الفنانة بسمة، في دور عنايات ضمن أحداث مسلسل "مسار إجباري"، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، والذي شارك فيه نخبة من ألمع النجوم، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.

وخاضت الفنانة بسمة، التجربة الفنية العالمية بهوليوود، من خلال فيلم "كومانجي"، وحققت نجاحًا كبيرًا حينها، إلا أنَّ حبها لعائلتها وابنتها حرمها من العالمية وجعلها تتخلي عنها.

بسمة: «المتحدة» بيت الفنون.. ولم أتخلَ عن حلم العالمية (حوار)

بسمة لـ"الدستور": لم أتوقع نجاح مسلسل "مسار إجبارى" بهذا الشكل

بعد فيلمها الأجنبي "كومانجي".. سر ابتعاد بسمة عن العالمية 

وتابعت بسمة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "لم أكن استطيع الاستمرار في هذا بسبب أن العمل خارج مصر يستلزم السفر لفترات طويلة، وأنا كأم حابة أكون موجودة في حياة بنتي بشكل يومي، ولكن ما إن جاءت إلىّ فرصة مرة أخرى سأخوض التجربة من جديد".

وعن دورها في  مسار إجباري، قالت: "أبحث دائمًا عن الاختلاف في أي عمل فني أخوض تجربته، وهذا أول الأشياء التي تلفت نظري للدور، ومن ثم قراءة السيناريو، وما لفت انتباهي لدور عنايات في مسلسل مسار إجباري الذي عرض ضمن دراما رمضان 2024، هو الاختلاف، فشخصيتها كانت مختلفة عني تمامًا، وعن شخصيتي، وهذا الأمر جعلني أتحمس كثيرًا لها، وأقبلها دون تردد".

قصة مسلسل مسار إجباري

ودارت قصة مسلسل مسار إجباري حول شابين يكتشفان من اعتراف أبيهما قبل وفاته بلحظات أنهما أخوان غير شقيقين، إذ إن كلًا منهما من أم مختلفة، ونتيجة سر اعترف الأب لابنيه به قبل وفاته سار كل منهما في رحلة مشتركة للوصول إلى معرفة هذا السر وإرجاع الحق لأصحابه.

أبطال وصنّاع مسار إجباري

ومسلسل "مسار إجباري" من بطولة أحمد داش وعصام عمر، والعديد من الفنانين بينهم صابرين وبسمة وجوري بكر، والفنان رشدي الشامي.

أبطال وصن اع مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري مسلسل مسار اجباري مسار اجباري الفنانة بسمة بسمة التجربة الفنية العالمية

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