السبت 11 مايو 2024
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فن

حورية فرغلى لـ"الدستور": رابونزل تشبهنى فى حياتى الشخصية (إنفوجراف)

حورية فرغلي
حورية فرغلي

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن سعادتها البالغة لتجسيدها شخصية "رابونزل" بالعربي على مسرح الهوسابير، وهي أميرة ديزني الشهيرة، التي كانت شخصية رئيسية ضمن أحداث فيلم Tangled، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بعرضها وتفاعل معها الحضور، متابعة: "براءة رابونزل جذبتني لتجسيدها، والمسرح له رهبة خاصة".

وتابعت حورية فرغلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًة: "أول مرة في حياتي أشتغل مع الأطفال، والعمل معهم ليس سهلًا، والأطفال كانوا مركزين معايا وحافظين القصة، ولم أرغب في تغيير لون شعري للأصفر لأنه لم يلِق بي، فقررنا أن يكون لون شعري بنيًا تحت قصة أن الأميرة سحرتني وغيرته لهذا اللون البني".

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