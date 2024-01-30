كرم منصور فى أمسية شعرية بمعرض الكتاب.. غدًا

يشارك الزميل كرم منصور، الصحفي بجريدة «الدستور»، في أمسية شعرية ضمن «البرنامج الثقافي» للدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقامة حاليًا في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

الأمسية تُقام في الثانية ظهر غد الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري، ومن المنتظر أن يلقي فيها «منصور» مجموعة من قصائده على جمهور المعرض، إلى جانب مجموعة من الشعراء الآخرين.

وتضم قائمة الشعراء المشاركين في الأمسية كلًا من: أدهم الزهيري، وأشرف عتريس، وديمة محمود، وسامح القدوسي، وسعد القليعي، والسعيد المصري، وعبدالعليم إسماعيل، ومؤمن سمير، ونيفين الطويل، وهبة سمير، على أن يديرها هشام محمود.

ويواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته الثقافية والفنية حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 1200 ناشر من 70 دولة مختلفة.