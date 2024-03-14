قبل هبوب "الحسوم".. مركز معلومات المناخ بـ"الزراعة" ينصح برى القمح يومى الخميس والجمعة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يمكن ري القمح يومي الخميس والجمعة لأنه بداية من يوم السبت ستبدأ الحسوم.

هبّات رياح متوسطة إلى قوية تبدأ فى نشاطها الكبير بعد ظهر يوم السبت المقبل

وأضاف "فهيم"، في بيان له، أن هناك هبّات رياح متوسطة إلى قوية تبدأ في نشاطها الكبير بعد ظهر يوم السبت المقبل في الوجه البحري وشمال الصعيد، وتستمر باقي أيام الأسبوع في عموم الجمهورية، محذرًا المزارعين بضرورة أخذ الاحتياطات من رى القمح هذه الأيام.

وقف رى القمح يتم عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه إلى اللون الأصفر

وأوضح "فهيم" أن وقف ري القمح يتم عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه إلى اللون الأصفر، حيث يعنى هذا الاصفرار توقف انتقال الغذاء إلى الحبوب، والدخول فى مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر.

وأشار "فهيم" إلى أن القمح الموسم الحالي يحتاج حوالى 5 ريات، بالإضافة إلى رية الزراعة، ومن قام بتأخير رية المحاياة "التشتية" عن 35- 40 يوما سيقل ريه رغم أن هذا الموسم لا يجب تقليل عدد مرات الري لأنه كان موسما دافئا وجافا في معظمه.