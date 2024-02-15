فاروق جويدة يكشف سر ساعده على كتابة "هولاكو"

كشف الشاعر الكبير فاروق جويدة، أنه لم يسافر "بغداد" أبدا، رغم كتابته عنها مسرحية شعرية استغرقت في تنفيذها 4 سنوات من عمره.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "أون"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي،: "في حد ساعدني بعتلي مجلد كبيرعن بغداد شوارعها وقصورها والبيوت والناس".

وتابع: "المجلد كان عبارة عن خريطة لمدينة عريقة مثل بغداد، فهي درة من درر التاريخ والحضارة، درست بغداد من خلال ذلك المجلد، منحيث الجغرافيا والبشر كما لو أني عشت فيها".

وأوضح الشاعر الكبير فاروق جويدة، أنه خلال كتابته لحظات الغزو كان لابد له من ذكر الأماكن لتحديد مواقع الغزو ومعايشة تلك اللحظات، مشيرا إلى كتب طيلة حياته 4 مسرحيات شعرية، وكل مسرحية استغرق في عملها 4 سنوات، أي أن المسرحيات الشعرية استغرق من عمره 16 عاما.

