فاروق جويدة عن "هولاكو": كتبتها بعد غزو العراق وأنهيتها خلال 4 سنوات

تحدث الشاعر الكبير فاروق جويدة، عن المسرحية الشعرية "هولاكو"، مؤكدا أنه بدأ كتابتها بعد غزو العراق، عام 2003، وظل يكتبها لمدة 4 سنوات.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "أون"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي،: "كان في تقديري أني مختار لحظة تاريخية وبختار مكان وبختار أشخاص. وانا دائما بفتش في التاريخ عن المناطق التي تستهويني وتحمسني أقف عندها".

وتابع: "هولاكو حسيت إنها لحظة تاريخية متشابهة جدا، الرموز والأحداث قد تكون طبق الأصل متكررة، أخذت ركيزة من التاريخ لكي يحدث تطابق بين اللحظتين وفي المكان والأشخاص والأحداث".

وواصل: "سقوط بغداد رمز ونموذج متكرر، فهي لم تكن الواقعة الوحيدة، فهناك سقوط الأندلس وقرطبة، وحتى أصل لمرحلة تجاوز مثلما حدث في غزة خلال الشهور السابقة".

