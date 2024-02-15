الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فاروق جويدة عن "هولاكو": كتبتها بعد غزو العراق وأنهيتها خلال 4 سنوات

فاروق جويدة
فاروق جويدة

تحدث الشاعر الكبير فاروق جويدة، عن المسرحية الشعرية "هولاكو"، مؤكدا أنه بدأ كتابتها بعد غزو العراق، عام 2003، وظل يكتبها لمدة 4 سنوات.
وأضاف خلال لقاء له ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "أون"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي،: "كان في تقديري أني مختار لحظة تاريخية وبختار مكان وبختار أشخاص. وانا دائما بفتش في التاريخ عن المناطق التي تستهويني وتحمسني أقف عندها".
وتابع: "هولاكو حسيت إنها لحظة تاريخية متشابهة جدا، الرموز والأحداث قد تكون طبق الأصل متكررة، أخذت ركيزة من التاريخ لكي يحدث تطابق بين اللحظتين وفي المكان والأشخاص والأحداث".
وواصل: "سقوط بغداد رمز ونموذج متكرر، فهي لم تكن الواقعة الوحيدة، فهناك سقوط الأندلس وقرطبة، وحتى أصل لمرحلة تجاوز مثلما حدث في غزة خلال الشهور السابقة".
 

فاروق جويدة هولاكو مسرحية شعرية مسرحية هولاكو الشاعر فاروق جويدة

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