مسلسل مسار إجباري موعد عرض الحلقة الأخيرة والإعادة

غدًا هي الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر والتي ينتظرها الكثيرون لمعرفة نهاية أحداث المسلسل المثيرة الذي استطاع أن يحصد على إعجاب وإشادة الكثيرين، إذ أن مسلسل مسار إجباري من المسلسلات التي أنتجتها الشركة المتحدة والمكونة من 15 حلقة.

قصة مسلسل مسار إجباري

ودارت قصة مسلسل مسار إجباري حول شابين يكتشفا من اعتراف أباهما قبل وفاته بلحظات أنهما أخوين غير أشقاء، إذ أن كل منهم من أم مختلفة، ونتيجة سر اعترف الأب لابنيه به قبل وفاته سارا كلًا منهما في رحلة مشتركة للوصول إلى معرفة هذا السر وإرجاع الحق لأصحابه.

تولدت خلال أحداث المسلسل علاقة أخوية قوية بين الأخوين لم تكن موجودة من قبل بسبب عدم معرفتهما بعضهما البعض لمدة سنوات، فأصبحا كل منهم سندًا للأخر، لا تفرقهما الأيام وكانت القضية التي جعلتهما يسيران في مسارًا واحدًا إجباريًا هي قضية "مقتل حبيبة" كما كانت سببًا في أن تتوطد تلك العلاقة بينهما.

أحداث مسلسل مسار إجباري

وحتى الآن شهدت أحداث مسلسل مسار إجباري العديد من الحقائق حول مقتل الفتاة حبيبة التي استطاعا أن يصلا إليهما الأخوين معًا بفضل مساعدتهما كل للأخر وخوضهما العديد من المغامرات.

استطاع مسلسل مسار إجباري أن يظهر علاقة غير معتادة وهي علاقة الألفة المتولدة بين الضرتين بسمة وصابرين الذين لعبوا دور زوجات عمر البرنس.

وكان بين تعليقات المتابعين على مسلسل مسار إجباري أنه أوضح قوة علاقة الأخوة وقدرتها على تجاوز الصعاب، وحل أصعب المشكلات.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري هو من بطولة أحمد داش، وعصام عمر ، وصابرين، وبسمة، وجورى بكر، ومى الغيطى، رشدى الشامى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.