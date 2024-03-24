مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. من هو الرجل المجهول الذي راقب الأخوين؟

شهدت الحلقة ال13 من مسلسل مسار إجباري مطاردة أحد الأشخاص المجهولة للأخوين علي وحسين وذلك بعد حصولهما على فيديو تسجيل لقاءات الدكتور صفوت مع حبيبة قبل وفاتها، ما أدى إلى أن فرا هاربين مسرعين منه.

وتدور العديد من التساؤلات حول هوية هذا الشخص المجهول وتبعيته، كما تزداد التساؤلات حول مصير هذين الأخوين، نتيجة ما يقوما به من محاولات للوصول إلى قاتل حبيبة الحقيقي.

ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل إجباري

وكانت قد شهدت الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري زيارة المحامي حشيش للفنانة "صابرين" أم علي ومحاولة اقناعها أن تبعد ابنها وشقيقه عن القضية وادعاء أنه خائف عليهما من مسعد إذ أن الأخير "قتال قتلة"، وانتهت زيارته لها بأن قامت بطرده خارج منزلها.

كذلك شهدت الحلقة غضب "صابرين" من ابنها أنه لم يخبرها بتفاصيل الخطورة التي تقع عليه من قبل التعامل في هذه القضية، كذلك شهدت الحلقة تعنيف حشيش لسناء لأنها لم تستطع أن تسيطر على سلوك حسين وضمه إلى صفها واستدراجه، مؤكدًا لها أن عليها استدراج صفوت للوصول إلى أماكن الأبحاث ولا يهرب من "تحت أيديها" مثلما فعل حسين موضحًا أنه في حال حدث ذلك فلا تعمل معه قائلًا "ما تلزمنيش" وذلك وسط ذكرها أن صفوت أصبح لا يطيقها وأنه يشك فيها ليل نهار بأنها من وراء سجنه لذا فمن الصعب السيطرة عليه واستدراجه.

ويتوقع في الحلقة ال14 من مسلسل مسار إجباري حدوث العديد من التطورات في الأحداث، علمًا بأن مسلسل مسار إجباري بطولة احمد داش وعصام عمر من مسلسلات الشركة المتحدة التي تنتمي إلى المسلسلات التي تعرض على 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري استطاع أن يحصد إعجاب الكثير من المتابعين وينال إشادة واسعة منهم، وهو من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، وجورى بكر، ومى الغيطى، رشدى الشامى، وعدد آخر من الفنانين، ومن سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.