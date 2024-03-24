الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. من هو الرجل المجهول الذي راقب الأخوين؟

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

شهدت الحلقة ال13 من مسلسل مسار إجباري مطاردة أحد الأشخاص المجهولة للأخوين علي وحسين وذلك بعد حصولهما على فيديو تسجيل لقاءات الدكتور صفوت مع حبيبة قبل وفاتها، ما أدى إلى أن فرا هاربين مسرعين منه.

وتدور العديد من التساؤلات حول هوية هذا الشخص المجهول وتبعيته، كما تزداد التساؤلات حول مصير هذين الأخوين، نتيجة ما يقوما به من محاولات للوصول إلى قاتل حبيبة الحقيقي.

ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل إجباري 

وكانت قد شهدت الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري زيارة المحامي حشيش للفنانة "صابرين" أم علي ومحاولة اقناعها أن تبعد ابنها وشقيقه عن القضية وادعاء أنه خائف عليهما من مسعد إذ أن الأخير "قتال قتلة"، وانتهت زيارته لها بأن قامت بطرده خارج منزلها.

كذلك شهدت الحلقة غضب "صابرين" من ابنها أنه لم يخبرها بتفاصيل الخطورة التي تقع عليه من قبل التعامل في هذه القضية، كذلك شهدت الحلقة تعنيف حشيش لسناء لأنها لم تستطع أن تسيطر على سلوك حسين وضمه إلى صفها واستدراجه، مؤكدًا لها أن عليها استدراج صفوت للوصول إلى أماكن الأبحاث ولا يهرب من "تحت أيديها" مثلما فعل حسين موضحًا أنه في حال حدث ذلك فلا تعمل معه قائلًا "ما تلزمنيش" وذلك وسط ذكرها أن صفوت أصبح لا يطيقها وأنه يشك فيها ليل نهار بأنها من وراء سجنه لذا فمن الصعب السيطرة عليه واستدراجه.

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش الحلقة 13

موعد إعادة عرض الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري

ويتوقع في الحلقة ال14 من مسلسل مسار إجباري حدوث العديد من التطورات في الأحداث، علمًا بأن مسلسل مسار إجباري بطولة احمد داش وعصام عمر من مسلسلات الشركة المتحدة التي تنتمي إلى المسلسلات التي تعرض على 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري استطاع أن يحصد إعجاب الكثير من المتابعين وينال إشادة واسعة منهم، وهو من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، وجورى بكر، ومى الغيطى، رشدى الشامى، وعدد آخر من الفنانين، ومن سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل مسار اجباري مسار اجباري موعد عرض مسار إجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري موعد عرض مسلسل احمد داش مسلسل احمد داش أحمد داش قنوات عرض مسار إجباري قنوات عرض مسلسل مسار إجباري موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة عشر من مسار إجباري مسار إجباري الحلقة الرابعة عشر مسار إجباري الحلقة 14 الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 14

موعد إعادة مسلسل مسار اجباري لـ أحمد داش الحلقة 13

موعد إعادة عرض الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

حورية فرغلي تحسم الجدل حول حقيقة علاقتها بالراحل هيثم أحمد زكي

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

كيف تحصل على نقود جديدة في العيد؟ إليك التفاصيل

"الكبير أوي 8" الحلقة 14.. ظهور شبح في دوار الكبير بعد تعويذة أحدب نوتردام

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق