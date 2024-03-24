موعد إعادة مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش الحلقة 13

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل مسار اجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر وقوع العديد من تطورات الأحداث نبرز في السطور التالية ملخص لهذه التطورات.

مسلسل مسار اجباري تفاصيل احداث الحلقة 13

شهد ملخص أحداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13، تهديد مسعد الذي كان اليد اليمنى للمحامي الفاسد حشيش، والذي يجري التحقيق معه في تهمة تزوير الأدلة الجنائية المحامي الموكل من قبل مجدي حشيش للدفاع عنه، وإخباره إنه إذا تمت محاكمته وسجن سوف "يقلب الدنيا" على الجميع ويسجن مجدي حشيش نفسه، مؤكدا أنه يعرف القاتل الحقيقي لحبيبة الكردي.

كذلك شهدت الحلقة ١٣ من مسلسل مسار اجباري زيارة المحامي الفاسد مجدي حشيش إلى أم علي "الفنانة صابرين". وادعاؤه خوفه على ابنها علي وأخيه لأنهما يسيران في طريق خطر بمحاولة النبش حول المتسبب في قتل حبيبة وشكهما مرة ثانية في صفوت، وقال حشيش أن الخوف على ابنها وأخيه من مسعد لأنه "قتال قتلة" لذا دعاها إلى أبعادهما عن القضية لتنتهي زيارته بأن طرته صابرين من منزلها.

مسلسل مسار اجباري الحلقة 13

كذلك تضمنت الحلقة ١٣ من مسلسل مسار اجباري أيضًا زيارة خديجة إلى الدكتور صفوت في معمله، ومواجهتها له بأن العلاقة بينه وبين حبيبة لم تكن بالمثالية مستنكرة عدم تصريحه بذلك لها، ومتهمة إياه بأنه كان لا يحب حبيبة كما ظنت، ليرد عليها صفوت بنفى ذلك عن نفسه مؤكدًا لها أنه كان يحب حبيبة جدًا، ولم يكن يطيق حتى التسبب في حزنها.

وأبدى صفوت لخديجة شكه في أن يكون من وراء قتل حبيبة وحبسه هي سناء زوجته موضحًا أنه من الوارد أن تكون دفعتها غيرتها عليه من حبيبة عندما علمت بعلاقتهما لفعل ذلك، كما أنها على علاقة كبيرة بعدد من شركات الأدوية التي كانت تعمل على أبحاثها حبيبة، كما تابع صفوت أن سناء هي الوحيدة أيضا التي تستطيع أن تأتي بخصلة من شعره كما حدث، لتوضع في اظافر حبيبة لإثبات التهمة عليه، كذلك أوضح أن كل هذه الامور لا تعدو أن تكون مجرد شكوك، ولا يمكن الإبلاغ إلا في حال تحول الأمر إلى يقين.

كذلك تضمنت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مسار إجباري أيضًا اعتراف علي لخديجة بإعجابه بها، بالإضافة إلى ذلك شهدت الحلقات ١٣ من مسلسل مسار إجباري حصول علي وحسين على فيديو تسجيل كاميرات المطعم في الأوقات التي كان يتقابل فيها كل من حبيبة ودكتور صفوت، واكتشافا بعد ذلك أن أحد الأشخاص يطاردهما ما جعلهما يسارعون هربًا منه، حتى وجدا أحدا الأفراح الشعبية وفيها يغني المطرب عصام صاصا اتنين بمقام ملايين ليرقص الأخوين على انغام هذه الأغنية في ود وألفة.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.