مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. أحمد داش وشقيقه يعثران على أدلة قتل حبيبة

كشفت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مسار إجباري، عن أحداثا مهمة حول القاتل الحقيقي للطالبة حبيبة الكردي.

أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 14

وخلال أحداث الحلقة 14 مسار إجباري، رتب الأخوان غير الشقيقان أحمد داش وعصام عمر للقاء مسعد المسجون بتهمة تزييف الأدلة الجنائية للحصول على جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالبة حبيبة الذي يحتوي على الأبحاث الخاصة بشركة الأدوية الفاسدة، والمتسببة في قتلها.

مسار إجباري تفاصيل الحلقة 14

كما كشفت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مسار إجباري رفض مسعد تسليم اللاب توب في البداية ولكن مع شكوكه بأن رشدي الشامي تخلى عنه وسوف يتركه في السجن للتخلص منه، قرر أن يسلم علي وحسين اللاب توب من خلال وسيط، وبالفعل تأكد الأخوان من وجود الأبحاث الخاصة بحبيبة.

مسار إجباري الحلقة 14 أحمد داش وشقيقه يذهبان إلي الطب الشرعي

خلال الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري، توجه علي وحسين إلى الطب الشرعي وطلبا الإطلاع على تقرير الطالبة حبيبة المجني عليها وقدم لهم أله حادة مثل التي كانت توجد مع الدكتور صفوت في آخر لقاء له بحبيبة وطلبا معرفة هل تحدث هذه الألة نفس الطعون المكتوب في تقرير الطب الشرعي وتأكدا من ذلك بالفعل، لتكون اتهاماتهما حول صفوت في محلها.

قصة مسلسل مسار إجباري

ومسار إجباري يدور حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفان سرًا خطيرًا، وهو أنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل أنهما شقيقان

أبطال مسلسل مسار إجباري

“مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.