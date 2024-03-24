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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. علي يتخرج من الحقوق وخديجة تحتفل معه

مسار إجباري
مسار إجباري

شهدت الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري، الذي عرض قبل قليل، أحداثا مثيرة ومشوقة، جذبت انتباه ومتابعة ملايين المشاهدين.

مسار إجباري تفاصيل الحلقة 14

وخلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مسار إجباري، تخرج الفنان عصام عمر من كلية الحقوق وقابلته العائلة بالفرح والزغاريد.

كما تناولت أحداث الحلقة، كشف علي بأن خديجة ابنه خالة حبيبة الكردي ضحية الأبحاث الطبية المغشوشة أقنعها الدكتور صفوت بأن الفنانة جوري بكر بأنها هي من قررت التخلص من حبيبة الكردي.

مسار إجباري الحلقة 14..خديجة تحتفل مع علي عقب تخرجه من الحقوق

كما اجتمع علي وخديجة خلال الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري، في المكان الخاص بهما، وقدمت خديجة له هدية التخرج، فراشة متحنطة، واعترف علي بأن والده عمر البرنس هو الذي اتفق مع مسعد بتغير الأدلة في مقتل ابنه خالتها حبيبة الكردي، وتتركه وتذهب.

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مسار إجباري موعد إعادة الحلقة 14

جاء موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 14 عبر شاشة مجموعة قنوات cbc في تمام الساعة 6:05 مساء فيما يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 9:45 صباحا ويعرض على شاشة cbc drama في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل وتعاد الحلقات الساعة 6:00 صباحا والساعة 3:00 مساء فيما يعرض عبر شاشة الحياة الساعة 11:15 مساء.

 مسلسل مسار إجباري 


ومسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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