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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مسار إجباري ملخص أحداث الحلقة 14.. علي يتخرج من الحقوق

مسار إجباري
مسار إجباري

بحث عدد من محبي الفنان أحمد داش عن ملخص الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري، الذي تناول أحداثا مهمة حول القاتل الحقيقي للطالبة حبيبة الكردي.

مسلسل مسار إجباري ملخص الحلقة 14

وجاء في ملخص الحلقة 14 مسار إجباري، ترتيب الأخوان غير الشقيقان أحمد داش وعصام عمر لقاء مع مسعد المسجون بتهمة تزييف الأدلة الجنائية للحصول على جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالبة حبيبة الذي يحتوي على الأبحاث الخاصة بشركة الأدوية الفاسدة، والمتسببة في قتلها.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. أحمد داش وشقيقه يعثران على أدلة قتل حبيبة

كما جاء في ملخص الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مسار إجباري، رفض مسعد تسليم اللاب توب في البداية ولكن مع شكوكه بأن رشدي الشامي تخلى عنه وسوف يتركه في السجن للتخلص منه، قرر أن يسلم علي وحسين اللاب توب من خلال وسيط، وبالفعل تأكد الأخوان من وجود الأبحاث الخاصة بحبيبة.

وتوجه علي وحسين إلى الطب الشرعي وطلبا الإطلاع على تقرير الطالبة حبيبة المجني عليها وقدم لهم أله حادة مثل التي كانت توجد مع الدكتور صفوت في آخر لقاء له بحبيبة وطلبا معرفة هل تحدث هذه الألة نفس الطعون المكتوب في تقرير الطب الشرعي وتأكدا من ذلك بالفعل، لتكون اتهاماتهما حول صفوت في محلها.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. علي يتخرج من الحقوق وخديجة تحتفل معه

مسار إجباري ملخص الحلقة الرابعة عشر.. علي يتخرج من الحقوق

كما تخرج الفنان عصام عمر من كلية الحقوق، خلال الحلقة الرابعة عشر من مسار إجباري، وقابلته العائلة بالفرح والزغاريد.

واجتمع علي وخديجة خلال الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري، في المكان الخاص بهما، وقدمت خديجة له هدية التخرج، فراشة متحنطة، واعترف علي بأن والده عمر البرنس هو الذي اتفق مع مسعد بتغير الأدلة في مقتل ابنه خالتها حبيبة الكردي، وتتركه وتذهب.

أحمد داش: أفيه "يا ابن العسل" في مسار إجباري "بتاع صحابي" (فيديو)

مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. أحمد داش وشقيقه يعثران على أدلة قتل حبيبة

مسلسل مسار إجباري موعد إعادة الحلقة 14

جاء موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 14 عبر شاشة مجموعة قنوات cbc في تمام الساعة 6:05 مساء فيما يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 9:45 صباحا ويعرض على شاشة cbc drama في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل وتعاد الحلقات الساعة 6:00 صباحا والساعة 3:00 مساء فيما يعرض عبر شاشة الحياة الساعة 11:15 مساء.

مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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