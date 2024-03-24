الأحد 24 مارس 2024
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توك شو

أحمد داش: أفيه "يا ابن العسل" في مسار إجباري "بتاع صحابي" (فيديو)

أحمد داش
أحمد داش

علّق الفنان أحمد داش على لازمة "يا ابن العسل" في مسلسل "مسار إجباري" قائلًا: "بتاعة اتنين صحابي وحسيتها لايقة على شخصية حسين جدًا".

وأضاف "داش" خلال حوراه لبرنامج "الراديو بيضحك" على "راديو 9090": "حسين شقي وينظر للحياة بطريقة حلوة، لو حصله مشكلة تمام هتتحل بكرة، لاقيت أخويا تمام يطلع حلو، أبويا طلع خاين ربنا يسامحه".

وتابع: "شخصية حسين شايف إن الحياة هتمشي وهتحلو فحسيت إن يا ابن العسل لايقة على الشخصية، فهو ينظر دائمًا للمشكلات من بعيد".

أحمد داش الفنان أحمد داش مسار اجباري مسلسل مسار اجباري الراديو بيضحك

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