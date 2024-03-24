أحمد داش: أفيه "يا ابن العسل" في مسار إجباري "بتاع صحابي" (فيديو)

علّق الفنان أحمد داش على لازمة "يا ابن العسل" في مسلسل "مسار إجباري" قائلًا: "بتاعة اتنين صحابي وحسيتها لايقة على شخصية حسين جدًا".

وأضاف "داش" خلال حوراه لبرنامج "الراديو بيضحك" على "راديو 9090": "حسين شقي وينظر للحياة بطريقة حلوة، لو حصله مشكلة تمام هتتحل بكرة، لاقيت أخويا تمام يطلع حلو، أبويا طلع خاين ربنا يسامحه".

وتابع: "شخصية حسين شايف إن الحياة هتمشي وهتحلو فحسيت إن يا ابن العسل لايقة على الشخصية، فهو ينظر دائمًا للمشكلات من بعيد".