الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مسار إجباري .. ملخص الحلقة 14 بطولة أحمد داش وعصام عمر

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

أحداثًا مثيرة شهدتها الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر والتي عرضت اليوم، إذ بدأت الحلقة بحالة من السعادة انتابت عائلة عمر البرنس بعد أن أتت البعثة لعلي إذ أصبحت الفرصة سانحة أمامه لتحقيق أحلامه.

ملخص أحداث الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري كذلك غضب علي من تصديق خديجة حديث صفوت لها بأن سناء هي قاتلة حبيبة، ما جعله يتصل بها ويقابلها ثم يخبرها أن والده هو الطبيب الشرعي صاحب تقرير وفاة حبيبة والمتورط في القضية لتغضب منه وذلك بعد أن كانت سعيدة بخبر منحته للسفر إلى الخارج وتقديمها لذلك هدية.

وعلى إثر معرفة خديجة بخبر والد علي تدخل في حالة من الصدمة وتتركه ثم تتصل بـ صفوت وتخبره بحزنها بسبب إخفاؤه عنها أمر علي وحسين، ويذهب كذلك صفوت خلال الحلقة إلى مجدي حشيش “رشدي الشامي” ويقول له أن خديجة قاطعت علي بعد معرفتها بحقيقة والدهم، ثم يطلق سماح.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. علي يتخرج من الحقوق وخديجة تحتفل معه

مسلسل مسار إجباري ملخص الحلقة 13

مسلسل مسار إجباري الحلقة 14

كذلك شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 14، ترتيب الأخوين حسين "أحمد داش" وعلي "عصام عمر" للقاء مسعد وهو المسجون بتهمة تزييف الأدلة الجنائية وذلك من أجل الحصول على لابتوب حبيبة الذي يحتوي على الأبحاث الخاصة بشركة الأدوية الفاسدة، والمتسببة في قتلها.

في البداية رفض مسعد "محسن منصور" تسليم اللاب إليهما ، ولكن مع تولد شعوره بأن مجدي حشيش قد تخلى عنه وأنه ينوي أن يتركه في السجن للتخلص منه، قرر عندئذ تسليم اللاب إلى علي وحسين وذلك من خلال أحد الوسطاء، وبعد ذلك استطاع الأخوين أن يتأكدا من وجود الأبحاث الخاصة بحبيبة.

وعقب ذلك توجه كل من علي وحسين إلى الطب الشرعي طالبين الاطلاع على تقرير حبيية المجني عليها،  وقدم لهم أله حادة مثل التي كانت توجد مع الدكتور صفوت في آخر لقاء له بحبيبة كما طلبا معرفة هل تحدث هذه الألة "سويس نايف" نفس الطعون المكتوب في تقرير الطب الشرعي بها، ليتأكدا من ذلك بالفعل، حتى  أصبحت اتهاماتهما حول صفوت في محلها.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومن المنتظر أن تعرض غدًا الحلقة الأخيرة من مسلسل مسار إجباري إذ أنه من مسلسلات الشركة المتحدة المكونة من 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد داش، وعصام عمر وصابرين وبسمة ومن سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، مينا بباوى ومن إخراج نادين خان.

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