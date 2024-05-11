مصنع عالمى يبدأ الإنتاج فى مصر نوفمبر المقبل.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصنع "بوش"، هو أحد أكبر الشركات على مستوى العالم في تصنيع الأجهزة المنزلية، ومعروف كعلامة تجارية عالمية، وهو أوروبي المنشأ.

إقناع بوش للاستثمار فى مصر

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عددا من المشروعات بالعاشر من رمضان، اليوم السبت، أنه كانت الفرصة لإقناع هذه الشركة بالتواجد في مصر خلال زيارة بالخارج حيث تمت مقابلة رئيس الشركة، وتم التفاوض على افتتاح مركز لها في مصر، ومنحها الرخصة الذهبية، وتخصيص الأراضي.

ولفت إلى أن المصنع سيبدأ الإنتاج في نوفمبر المقبل، بخط إنتاج للبوتاجازات، والتوسع بالغسالات والثلاجات، كما أن لديه خطط توسعية لتغطية شمال إفريقيا والشرق الأوسط.