ياسمين عبد العزيز والعوضي قصة حب لم تنتهِ.. هل سينهي الثنائي خلافاتهما؟

أحب الجمهور ظهورهما سويًا، شعروا بحزن شديد بمجرد أن أعلن الثنائي الفنان ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، انفصالهما في نهاية العام الماضي، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل، وطالبهم الجمهور بالعودة من جديد، بسبب قصة حبهما المختلفة في الوسط الفني.

وتصدر اسم الثنائي الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، على مدار أسبوع مضي محركات البحث الالكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ حديث "ياسمين" عنه من خلال الحلقتين التي ظهرت فيهما مع صاحبة السعادة، الإعلامية إسعاد يونس.



وتساءل الجمهور بسبب ياسمين عبد العزيز والعوضي عن قصة حبهما لم تنتهي.. هل سيتصالح الثاني؟



في وقت سابق، ظهر الفنان أحمد العوضي في أحد اللقاءات التلفزيونية وأعلن أن ياسمين عبد العزيز هي حب حياته الحقيقي، وأنه لم يحب أي شخص مثلما أحبها، لتأتي هي الأخرى وتدلي بتصريحات نارية مع صاحبة السعادة، بأنها تعشقه، إلا أن النصيب فرق بينهما.

وعندما سألت صاحبة السعادة الفنانة ياسمين عبد العزيز عن أمنيتها، تنفست الصعداء وسرحت عن الواقع، لتجيب عنها إسعاد يونس، بأن الجميع يعلم الأمنية، ويتمنوا عودتكما عن قريبًا، وهو الأمر الذي ابتسمت له ياسمين أثناء تواجدها في الحلقة الثانية من برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس.

مواعيد إعادة برنامج صاحبة السعادة

تكون الإعادة برنامج صاحبة السعادة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في يوم الجمعة الساعة الثانية عشر ظهرًا.

تردد قناة دي ام سي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

أحدث أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مع زوجها السابق أحمد العوضي قبل انفصالها

يذكر أنه أحدث أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت من خلال مسلسل ضرب نار، الذي شاركت فيه زوجها السابق الفنان أحمد العوضي، وشارك فيه نخبة من ألمع النجوم.