رئيس جامعة دمياط يفتتح ورشة عمل "التصحيح الإلكتروني"

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم، ورشة العمل التي نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة تحت عنوان "التصحيح الإلكتروني" بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الكنترولات بكليات الجامعة.

جاءت ورشة العمل في إطار محاور منظومة تقويم الطلاب والإمتحانات كوسيلة لتحسين المنظومة التعليمية وضمان جودتها، في ظل تفعيل منظومة التصحيح الإلكتروني بكليات الجامعة وحرصًا على تطوير سبل إجراء الإمتحانات بالكليات وتصحيحها.

حاضر بالندوة الدكتورة مروى فايز مدرس هندسة الحاسبات والنظم بكلية الهندسة، والتي تضمنت محاورها آلية إجراءات التصحيح الإلكتروني، المشكلات والحلول التي تواجه عملية التصحيح الإلكتروني، وآلية تداول الإختبار الإلكتروني وتصحيحه أثناء الإختبارات الرسمية.

وأكد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تنظيم عدد من ورش العمل في قطاع شئون التعليم والطلاب لإحداث نقلة نوعية في الأهداف التى تسعى الجامعة لتحقيقها فى العملية التعليمية تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.