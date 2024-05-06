الإثنين 06 مايو 2024
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"المصرى للدراسات": مصر الدولة الوحيدة التى طرحت رؤية متكاملة للخروج من أزمة غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال اللواء محمد الدويري، نائب رئيس المركز المصري للدراسات إن مصر هي الدولة الوحيدة التي طرحت رؤية متكاملة للخروج من أزمة قطاع غزة.

وأشار الدويري، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الدول في العالم استندت على كل المقترحات المصرية التي قدمتها خلال الأزمة الحالية.

ونوه إلى أن الموقف الإسرائيلي أصبح الموقف الرئيسي في الأزمة الحالية، بعد موافقة حركة حماس على المقترح المصري، وهل سيوافق بنيامين نتنياهو عل المقترح أم لا؟.

وتابع أن إسرائيل ونتنياهو في موقف صعب، مؤكدًا أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي متشددًا بشكل لا يوصف، فضلًا عن ضغط حزب اليمين المتطرف الذي ساهم في الكثير من جرائم الحرب في القطاع.

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