الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كيربي: ندرس رد حماس على مقترح القاهرة لوقف إطلاق النار في غزة

جون كيربي
جون كيربي

قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تدرس حاليًا رد حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة.

أضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة لا تدعم العمليات البرية في رفح الفلسطينية التي قد تعرض المدنيين للخطر ونعمل من أجل الوصول إلى ذلك.

وأشار كيربي إلى أن الرئيس الأمريكي أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة عدم تعريض إسرائيل حياة المدنيين في رفح الفلسطينية للخطر.

جون كيربى غزة المقترح المصري القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة الرئيس الامريكي

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