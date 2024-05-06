الإسكندرية تستقبل الربيع بماراثون دراجات واحتفالات كرنفالية في شم النسيم (فيديو)

يحتفل المصريون في بداية فصل الربيع في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة، وجمال خضرة الطبيعة، في المنتزهات والحدائق التي تكون خضرتها مفرش للأرض، وأطلقت محافظة الإسكندرية ماراثون للدراجات واحتفالات كرنڤالية في أعياد شم النسيم وسط جمال الجو والزهور.

مبادرة شوف بنفسك

انطلق ماراثون الدرجات الهوائية من امام بوابة الماراثون التاريخية لإستاد الإسكندرية الرياضي ضمن مبادرة "شوف بنفسك"، في جولة درجات وتصوير فى اقدم شوارع التاريخ لاظهار جماليات اعظم شوارع العالم بعد تطويره مؤخرا بعروس البحر المتوسط.

جولة الماراثون

وتستمر جولة الماراثون متجه الى سور الاسكندرية القديم "حدائق الشلالات" بدءا من اول شارع فؤاد وصولا الى متحف الاسكندرية القومى ثم في جولة وسط المتحف المفتوح بين مبانى شارع فؤاد القديمة للوصول الى مدخل حى كوم الدكة التاريخى ثم ساحة المتحف اليونانى الرومانى وصولا الى ممشى النبى دانيال وميدان محطة مصر، ثم الانتهاء داخل ستاد الاسكندرية.

وتواصل الإحتفالات بتنظيم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، احتفالية اعياد الربيع، ضمن احتفالية كبرى بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدنى السكندرى، لتنطلق الإحتفالية بموكب للزهور يضم 30 سيارة مزينة بالزهور، من منطقة كارفور وصولا لطريق الكورنيش وختاما بشاطئ ستانلي.

وتختتم الإحتفالية بتكريم المشاركين واستقبال ثلاث اعمال فوتوغرافية من كل مشارك وتكريمهم ضمن فعاليات مهرجان حصاد السنوى.

شعلة ماراثون الدراجات الهوائية

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، شعلة مارثون الدراجات الهوائية، والألعاب الرياضية من ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بأعياد الربيع.

وحضر شعلة ماراثون الدراجات الهوئية اللواء هشام لطفي مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.